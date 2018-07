Site foi ultrapassado em número de acessos pela rede social de perguntas Ask.fm

SÃO PAULO – O Orkut perdeu seu posto entre as três redes sociais mais acessadas do Brasil. Um levantamento da Hitwise, ferramenta de inteligência de marketing digital da Serasa Experian, mostrou que o site de perguntas Ask.fm ultrapassou o Orkut em junho e se tornou a terceira rede social mais acessada do País, com 1,86% das visitas.

A Ask.fm passou à frente do Twitter, que ficou na quarta colocação, com 1,75% dos acessos, e do Orkut, quinto colocado com 1,73%.

O Facebook continua na liderança da lista, com 68,23% de participação de visitas no período, alta de 16,71 pontos percentuais em relação a junho de 2012. O YouTube é o segundo colocado, com 18,22% de participação de visitas.

O tempo médio de visitas ao Facebook é de 28 minutos e 45 segundos, enquanto no YouTube os usuários gastaram 22 minutos e 53 segundos. O Ask.fm teve tempo médio de visitas de 19 minutos e 18 segundos em junho.

Manifestações

A Serasa Experian também mediu a participação de visitas nas redes sociais no período das manifestações pelo País. No Facebook, o pico de audiência ocorreu no dia 13 de junho, durante a quarta manifestação em São Paulo. O site recebeu 70% das visitas a redes sociais no País. Nos demais dias de protestos, a média de participação na audiência ficou em torno de 68%. A região que mais visita as redes sociais é a sudeste (57,30%), sendo que a maioria dos internautas está em São Paulo (34%), seguido por Rio de Janeiro (12,8%) e Minas Gerais (10%).