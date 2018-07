Orkut Buyukkokten está no Facebook e já tem quase a mesma quantidade de amigos que mantém na rede social que ele criou — a mais popular do Brasil. Atualmente o engenheiro de software, de 35 anos, nascido na Turquia tem 472 amigos no Orkut e 455 na rede social de Mark Zuckerberg, de 26 anos. A diferença era um pouco maior há um ano e quatro meses: eram 489 amigos no Orkut e 437 amigos no Facebook.

Muitos dos seus contatos na lista de amigos do Facebook estudaram em Stanford, a mesma universidade que ele frequentou, a poucos quilômetros da sede do Google, em Mountain View, Califórnia.

Entre seus amigos no Facebook, há outros funcionários do Google, como a vice-presidente de produtos de consumo, Marissa Mayer, e o atual CEO da empresa, Eric Schmidt, além do cofundador do Twitter, Evan Williams. Desses, apenas Marissa também é amiga de Orkut Buyukkokten no Orkut.

Sua página no Facebook é fechada, mas no Orkut não. Lá, é difícil encontrar uma atualização realizada pelo próprio criador entre os 558.859 scraps. Até 25 de julho, exatos oito meses atrás, o Link só encontrou scraps de usuários brasileiros — a maioria se manifestando a favor ou contra o fechamento da rede social — e nenhuma atualização do próprio Orkut.

Atualmente, o Facebook tem recebido muita atenção por seu rápido crescimento, pela estratégia de levar suas ferramentas sociais para o restante da web e pelos serviços de anúncios direcionados.

No Brasil o Facebook é o sétimo site mais acessado no Brasil de acordo com o Alexa. A ComScore estima que 12 milhões de pessoas usem o Facebook no Brasil, comparado aos 32 milhões do Orkut. Quem usa o Facebook, acessa cada vez menos o Orkut, mas o número ainda é alto: 88,7%, com dados de dezembro.

