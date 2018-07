Os 10 vídeos mais importantes dos protestos no Irã

O Mashable fez uma lista cronológica neste final de semana com os melhores vídeos para entender e acompanhar os protestos na eleição do Irã. É a cobertura audiovisual alternativa sobre os eventos, já que jornalistas são proibidos de entrar no país e a população acabou por usar mídias sociais de forma talvez nunca antes vista.

22/06/2009 | 09h46

Por Lucas Pretti - O Estado de S. Paulo