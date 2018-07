Infográfico constrói a árvore cronológica de lançamentos dos produtos da empresa

SÃO PAULO – Em um infográfico muito simples – visualmente – o artista Mike Vasilev resumiu uma história de 35 anos de uma das empresas de tecnologia mais importantes do século. Acompanhar a evolução dos produtos da Apple é, de alguma maneira, acompanhar a evolução da computação. De trambolhos quadrados e desajeitados, os computadores (em um primeiro momento) passaram a ser pequenos, leves, redondos e, consequentemente, portáteis.

Indo desde o Apple 6502 (1976) e a esquisita “Lisa” (1983), passando pelo surgimento do iPod (2001), iPhone (2007) e iPad (2010), o trabalho de Vasilev se estende até 2011, que conta, até agora, apenas com a segunda geração do tablet. No entanto, essa lista deve aumentar ainda este ano, caso as especulações sobre um iPhone 5 estejam corretas.

Apenas por curiosidade: Steve Jobs ficou fora da Apple entre 1985 e 1997 e Steve Wozniak, o “pai” dos computadores Mac, largou a empresa em 1985. Conseguem ver no infográfico algum reflexo desses momentos?

