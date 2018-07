Angry Birds e Facebook estão entre os programas mais populares para o celular da Apple em 2011

TORONTO – Os aplicativos Angry Birds e Facebook foram os mais baixados no iPhone em 2011, segundo a Apple, mas alguns programas menos previsíveis também tiveram destaque na lista.

Craig Palli, vice-presidente na Fiksu, empresa de marketing para desenvolvedores de aplicativos, explicou que os aplicativos mais baixados incorporaram três tendências principais: a capacidade de conexão com amigos, a descoberta e jogos que deixam usuários pararem de jogar e voltar ao ponto em que interromperam o jogo.

O programa mais baixado foi o do Facebook. Mas Palli afirmou que a tendência de se conectar com amigos vai ainda mais longe.

“Ela também engloba o Skype, os aplicativos de texto e mesmo o Bump. Todos são aplicativos que enriquecem nossas vidas por meio de mais comunicação e conexões com amigos”, explicou Palli.

Na categoria de músicas, o Pandora, que gera estações de rádio personalizadas para seus usuários baseado em suas preferências musicais, ficou em primeiro lugar.

Na categoria de jogos, o Words with Friends, um jogo de vários jogadores, e o Angry Birds foram os mais baixados. Os jogos ocuparam nove das dez primeiras posições na lista de aplicativos pagos.

“Eles preenchem aqueles cinco minutos de tempo em que esperaríamos por um trem ou um compromisso”, explicou Palli.

