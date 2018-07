Com exclusividade, o Link publicará toda semana as listas dos aplicativos gratuitos e pagos mais baixados para iPhone e iPad

SÃO PAULO – A partir de hoje, o Link publicará, com exclusividade no Brasil, o ranking semanal dos aplicativos mais baixados na App Store, loja de aplicativos da Apple. Os rankings serão divulgados no blog de Daniel Gonzales, que traz destaques do mundo dos aplicativos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

São quatro listas fornecidas pela Apple: apps gratuitos e pagos para iPhone e apps gratuitos e pagos para iPad, que se referem aos downloads feitos na loja de aplicativos brasileira.

Confira os rankings de hoje, que trazem os mais baixados da semana passada, com destaque para os apps YouTube, Whatsapp, Podcasts e FlightRadar24 Pro.

Além disso, o Estado publicará no portal E+ o ranking semanal de músicas e álbuns mais baixados na iTunes Store. O ranking inclui as dez músicas e os dez álbuns mais baixados na semana anterior à publicação do ranking, todas as terças-feiras. A divulgação é feita exclusivamente no jornal.