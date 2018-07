A reportagem de capa do Link desta semana foi sobre as gigafotos, imagens gigantes — com escala de gigapixels — feitas com equipamentos amadores e profissionais. A equipe do matemático e fotógrafo Luiz Velho, do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) foi a responsável por aquela que até hoje é a maior foto do mundo: a panorâmica do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A equipe foi formada por pesquisadores brasileiros do Rio de Janeiro e Hong Kong, daí o nome do projeto: Rio-HK.

A imagem tem 152 gigapixels (0,15 terapixels) e foi feita com 12,2 mil fotos. No total, foram 4h30 de captura em um dia ensolarado de julho deste ano.

A equipe utilizou um Gigapan Pro, versão profissional do robô que ajuda a capturar panoramas desenvolvido pelo projeto Gigapan. Embora o projeto tenha um software para o processamento, a equipe usou o Autopano Pro.

As especificações técnicas do processo são as seguintes:

Captura:

12238 images capturadas

Tempo total: 4h30 (aproximadamente 1.4 segundos por foto)

Equipamento:

Gigapan Pro

Tripé Manfrotto 161MK2B

Câmera Canon EOS REBEL T2i, 18 MP (5184 × 3456 pixels)

Lente Canon Zoom EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM com Teleconverter +2.0x (800 mm)

Processamento:

Software Autopano Giga v2.0.9

Tempo de processamento: aproximadamente 120 horas (8 dias)

Computador Dell Precision Dual Pentium Xeon QC X5550 @ 2.66GHz com 24GB RAM, 1TB HD e Ubuntu 10.04

Imagem:

Mosaico de imagens 211 colunas x 58 linhas

Superposição das imagens de approximadamente 25%

Tamanho da imagem 871708 x 174838 pixels

Número de pixels 152407 megapixels (ou 152.41 gigapixels)

Tamanho arquivo sem compressão: 609630733236 Bytes (568 gigabytes)

Field of view: 221.5 degrees wide by 44.4 degrees high (top=12.5, bottom=-32.0)