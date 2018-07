O Facebook não só tornou conhecidos os nomes de seus fundadores graças ao filme A Rede Social, mas também criou uma nova safra das pessoas mais ricas do mundo.

Seis dos fundadores e investidores da muito visitada empresa de internet entraram para a lista anual de bilionários compilada pela revista Forbes. Quatro desses nomes chegaram pela primeira vez ao ranking.

Eles se unem a uma lista de outras pessoas que enriqueceram como resultado da mais recente corrida pelo ouro da internet, o que destaca até que ponto um setor dado por morto na virada do milênio se recuperou.

Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook, ocupa a 52ª posição, com patrimônio líquido estimado em US$ 13,5 bilhões, ante o 212º posto e US$ 4 bilhões em 2010.

Os cofundadores do site Dustin Moskovitz — o mais jovem bilionário na lista da Forbes, aos 26 anos — e Eduardo Saverin (foto), os investidores Sean Parker e o russo Yuri Milner são novos na lista. Completando os “seis do Facebook” na lista da Forbes está o investidor Peter Thiel, que caiu do 828º para o 833º posto ainda que seu patrimônio tenha subido de US$ 1,2 bilhão para US$ 1,5 bilhão.

Criado em um alojamento da Universidade Harvard em 2004, o Facebook começou como uma lista de contato online para universitários e se tornou a maior rede social do planeta, ultrapassando rapidamente o predecessor Friendster e dominando o concorrente MySpace, da News Corp, em termos de popularidade.

O Facebook conta com cerca de 600 milhões de usuários e representa ameaça a negócios de internet mais estabelecidos, como o Google e o Yahoo, na disputa por usuários e verbas publicitárias.

A empresa de capital fechado instalada no Vale do Silício recentemente concluiu uma rodada de capitalização de US$ 1,5 bilhão comandada pelo banco Goldman Sachs e pelo grupo russo de Milner, a Digital Sky Technologies, e seu valor de mercado chegou a US$ 50 bilhões, o que causou uma corrida entre os investidores.

De fora do Face. Outros nomes conhecidos dos setores de tecnologia, mídia e internet constam da lista da Forbes. Sergey Brin e Larry Page, fundadores do Google, ocupam juntos a 24ª posição na lista, mantendo colocação do ano passado, ainda que o patrimônio de cada um tenha crescido de US$ 17,5 bilhões para US$ 19,8 bilhões.

