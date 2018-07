Fila para o novo Battlefield. FOTO: Estadão Fila para o novo Battlefield. FOTO: Estadão

SÃO PAULO – A Brasil Game Show abriu as portas ao público em geral nesta quinta, 9, e deve seguir com um público crescente até domingo. A feira reúne grandes empresas da indústria de games como Ubisoft, Activision, Konami, Xbox e Playstation, além de pequenas produtoras nacionais. Nos diversos estandes, é possível colocar aos mãos no controle e testar games recém-lançados ou ainda inéditos.

A lista de possibilidades é grande e reúne de pequenos indies nacionais como Chroma Squad e Toren a franquias grandalhonas como novos títulos de FIFA, Mortal Kombat, Battlefield, Call of Duty e Assassin’s Creed.

Como em todo grande evento, o que se vê são filas e mais filas. Apesar do grande interesse, alguns estandes reservaram poucas estações com o game rodando à disposição do público. Resident Evil 2: Revelations, por exemplo, contava com apenas duas vagas por vez. Letícia Guedes, de 18 anos, veio pela primeira vez na feira justamente para conferir o título, do qual se assume fã.

Estande da Sony atrai fãs e oferece mais de 10 jogos para avaliação do público Estande da Sony atrai fãs e oferece mais de 10 jogos para avaliação do público

“Vim para ver o estande da Playstation e para jogar Resident. Estou na fila há 40 minutos e a expectativa é de poder jogar por 10 minutos. Mas acho que vale a pena, até fiz amigos”, diz apontando para André Calli, de 28 anos, Vinicius Saraiva, de 18, e Vinicius Rocha, de 17, que conheceu enquanto esperava na fila.

No topo da lista de games mais assediados na BGS 2015, está Call of Duty: Advanced Warfare. A fila invade o corredor. São dezenas de jovens à espera da oportunidade de jogar o novo título de Activision por ao menos cinco minutos. “Estou aqui há uma hora e meia. Sinceramente, acho que não compensa, viu?”, opina Gustavo Curi, de 19 anos.

Logo ao lado começa uma outra grande fila, que acaba no palco de Just Dance 2015. A nova versão do jogo de dança atraiu uma multidão, que se divertia dançando e observando o “espetáculo” dos colegas no palco. “A gente é viciado em Just Dance. Joguei todos. Mas aqui a fila anda um pouco mais rápido porque entram turmas de duas a quatro pessoas por vez”, conta Guilherme Silva, de 18 anos, que calcula estar na fila há pouco mais de 20 minutos.

Fila para dançar com ‘Just Dance 2015′ Fila para dançar com ‘Just Dance 2015′

No estande da Warner, o chefão das filas é Battlefield: Hardline. Dezenas de computadores enfileirados rodam a versão multiplayer, permitindo que os presentes batalhem entre si. As partidas duram cerca de 10 minutos e o tempo na fila é de 30 minutos. Gabriel Medeiros, de 13 anos, não se importa em esperar. “Jogava muito o Battlefield 3. Quero muito ver como vai ser esse”, diz.

Mas o troféu de fila mais demorada vai para The Order: 1886, no estande da Sony, game previsto para fevereiro de 2015. Só pela oportunidade de testar o jogo por não muito mais que dois minutos, uma fila que cansa só de olhar espera por quase 2 horas, de pé. Gustavo Menezes, de 19 anos, e Theris Rechi, de 15, são os próximos a jogar, mas não aparentam estar tão animados quando se esperaria. “Foram duas horas, para jogar alguns minutos. O jogo parece animal, ouvimos falar bem dele, mas foi muito demorado”, disse Menezes.

A pior fila da feira: ‘The Order’ A pior fila da feira: ‘The Order’

Segundo a organização, mesmo com tantas filas, o que vimos hoje pode ser considerado como um dia tranquilo. Para esta quinta-feira foram cerca de 45 mil ingressos vendidos. Para esta sexta, a feira espera o dobro de visitantes que, por sua vez, deve dobrar outra vez no fim de semana.