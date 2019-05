Jim Wilson/NYT Sundar Pichai, presidente executivo do Google, durante apresentação em evento para desenvolvedores

No ano passado, quando subiu ao palco da Google IO, sua conferência anual para desenvolvedores, o CEO Sundar Pichai surpreendeu o mundo com o Duplex, uma inteligência artificial capaz de ligar para um restaurante e fazer uma reserva como se fosse gente. Parecendo gente. Possivelmente, nesta área de IA, ninguém está à frente do Google. Mas transformar o domínio em liderança no mercado em uma série de áreas tem se mostrado desafiador. Este ano, o grande lançamento apresentado por Pichai foi o Pixel 3a. É um aparelho incrivelmente ousado. E dá o tom da IO de 2019: o Google partiu para a briga.

No radar do comando da empresa estão três áreas chaves nas quais pretende usar de sua superioridade com inteligência artificial para crescer. Todas têm se mostrado mercados difíceis. Começa, justamente, com os smartphones.

Com a linha Pixel, o Google vem tentando faz três anos ganhar mercado na briga pelos modelos topo de linha. Por conta dos algoritmos que desenvolveu, consegue produzir com uma só câmera fotos melhores que Samsung e Apple extraem usando duas. O Pixel não foi longe. Mas, com o Pixel 3a, há uma mudança tática. Custa, nos EUA, a partir de US$ 399 — menos da metade dos aparelhos premium. Só que com a mesma câmera de ponta e uma tela OLED, nítida como as dos celulares caros.

Para conseguir chegar nesta obra de engenharia — um smartphone com preço mediano e qualidade premium —, foi necessário antes comprar o braço de desenvolvimento da sul-coreana HTC e mexer na cadeia de fornecedores. Afinal, quanto mais barato o aparelho, maior o volume de produção exigido pelo mercado. “Nós queremos levar o Pixel para a maior quantidade de pessoas possível”, explica em entrevista o brasileiro Mário Queiroz, vice-presidente responsável pelo produto. “O mercado premium desacelerou, entre outros motivos, porque os preços aumentaram muito.” Com o preço baixo e a câmera de ponta, a companhia parte para o ataque direto contra a política de preços de Samsung e Apple e pode provocar um estrago, conforme amplia sua fatia no mercado.

Da mesma forma, a junção anunciada da subsidiária Nest com o braço de caixas de som inteligentes produz uma linha robusta que inclui termostatos, fechaduras, câmeras de segurança e telas para controle da casa. Usar as assistentes digitais para dar inteligência às casas é um dos mercados digitais crescentes de maior importância. É, porém, dominado pela Amazon que, por ser dona da principal loja de ecommerce do mundo, tem amplo espaço para o marketing direto de sua linha, encabeçada pela caixa Echo e a assistente Alexa.

“Nós precisamos de uma marca forte para vencer na computação de ambientes”, afirma Matt Stuart, que comanda a área. “Vamos precisar construir uma experiência sem fricção, mas isto será evolucionário.” É, ainda, uma tecnologia em princípios. Usuários pouco experientes têm dificuldade de integrar ar condicionado com lâmpadas com assistentes para fazer com que tudo funcione em conjunto. Mas ter duas marcas diferentes dentro de casa produzindo para o mesmo mercado não ajudava o Google.

Com assistentes, o Google cresce bem. Com celular, fez um movimento ousado que faz sentido. O maior desafio na briga por espaço é um terceiro: a nuvem. Embora tenha mais experiência no ramo do que a Microsoft, por conta da habilidade comercial da empresa fundada por Bill Gates este é um ramo que a MS está na frente, com a Amazon em primeiro.

Não à toa, o comando da nuvem do Google mudou este ano. O novo executivo responsável, Thomas Kurian, tem um trabalho nada trivial para sair da terceira colocação. Terá de descobrir como, com melhor tecnologia, bater a força de vendas da concorrência.

*O colunista viajou a convite do Google.