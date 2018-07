Os destaques desta quinta no Fisl

A programação do Fisl nesta quinta-feira foca-se ainda mais no tema que tem dominado esta edição: as discussões em torno da pirataria e das leis. Só hoje, serão duas grandes discussões, além de palestras com Peter Sunde, do PirateBay. Outro destaque é a apresentação hoje pelo Planalto do blog do Lula. Veja os destaques:

25/06/2009 | 08h17

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo