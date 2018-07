O MyType, aplicativo do Facebook de enquetes para determinar a personalidade do usuário, fez uma enquete com 20.000 usuários para determinar que tipo de pessoa tem um iPad. A resposta diz: gente horrível.

“Os donos de iPad fazem parte de uma elite”, o MyType publicou em seu website. “São ricos, de alto nível educacional e sofisticados. Eles valorizam poder e e são muito mais ambiciosos que a média. Também são egoístas, atingindo baixa pontuação em gentileza e altruísmo.”

A pesquisa entrevistou 20 mil pessoas e detectou que 3% delas planejavam comprar ou tinham comprado um iPad. Então, o MyType estudou a personalidade desse grupo. “Aqueles que identificaram a luxúria como seu maior pecado tem mais probabilidade de ter um iPad, enquanto gulosos auto-declarados são 88% mais prováveis”, diz o texto.

É sempre bom lembrar que o MyType é um aplicativo para o Facebook e que seus métodos de pesquisa são ‘amadores’ – provavelmente não levam em conta o rigor científico necessário para fazer uma pesquisa considerada, dentro dos padrões da estatística, irrepreensível. Mas não dá para negar: são resultados assustadores.