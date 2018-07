Mas poucas das mensagens recebidas tratam do aparelho em si. A maioria delas questiona as afirmações que fiz ao caracterizar o estado atual do universo dos e-books.

Eis aqui um resumo – e alguns esclarecimentos.

* O que escrevi: “Ao comprar um leitor de e-books, estabelecemos um compromisso eterno com o catálogo de livros da empresa fabricante, pois os diferentes formatos de livros são mutuamente incompatíveis”.

Exemplo da reação dos leitores: “Por que você escreve a respeito de assuntos que não conhece minimamente? Parece que nunca ouviu falar num aplicativo gratuito chamado Calibre. Ele converte qualquer formato de e-book em qualquer outro formato. Se eu quiser mudar do Kindle para o Nook, basta deixar o Calibre converter o formato da minha biblioteca atual do Kindle. Simples assim.”

Minha resposta: Na verdade, as coisas não são bem assim, por causa de um motivo importante: o Calibre não converte livros protegidos contra cópia. O aplicativo nem mesmo tenta fazê-lo. E isto exclui a maioria dos livros que o público deseja ler atualmente: os best-sellers. Obras contemporâneas e comerciais de ficção e não ficção. Livros escritos por autores ainda vivos.

Quer dizer, se a pessoa deseja apenas ler livros antigos, que já caíram no domínio público, como Moby Dick e Mulherzinhas, então ótimo! Nestes casos o Calibre não é necessário, porque tais obras estão disponíveis gratuitamente na rede em todos os formatos desejados (e também em formatos que podem ser exibidos por qualquer leitor, como arquivos de texto de PDFs).

Mas, em se tratando de livros mais recentes, minha afirmação procede. Se a pessoa comprar uma porção de livros modernos para o Nook e, um dia, decidir mudar para o Kindle, todo o investimento feito no acervo anterior será perdido.

* O que escrevi: “Não é possível ler um livro do Kindle num Nook, nem um livro do Nook num Sony Reader, e nem um livro Sony num iPad”.

Exemplo da reação dos leitores: “Seu comentário a respeito da impossibilidade de ler diferentes tipos de livros em aparelhos rivais é, na melhor das hipóteses, uma manifestação de má-fé. Posso ler todos os meus livros do Kindle e todos os meus livros do Nook em meu laptop e no meu iPad, graças a aplicativos de leitura desenvolvidos por estas empresas”.

Minha resposta: Sim, é verdade. Há aplicativos de leitura para tablets, celulares e computadores permitindo a leitura de livros eletrônicos, possibilitando a leitura dos e-books sem obrigar o usuário a comprar um dispositivo leitor!

Portanto, para ser completo do ponto de vista técnico, eu poderia ter escrito: “Não se pode ler um livro Kindle num Nook nem num Sony Reader, nem um livro Nook num Sony Reader nem num Kindle, nem um livro Sony num iPad, nem num Kindle nem num Nook, nem um livro em formato iBooks num Nook, nem num Kindle nem num Sony Reader. Usando um aplicativo especial, pode-se ler livros Kindle e livros Nook num iPad, laptop, iPhone, iPod Touch ou smartphone Android”.

Mas meu objetivo não era criar um verbete da Wikipédia a respeito da compatibilidade entre os e-books. Queria apenas mostrar que, se a pessoa estiver pensando em comprar um aparelho específico para a leitura de e-books – e, sendo que o texto era uma resenha de um leitor de e-books, creio que esta é uma suposição razoável -, ela se verá presa aos livros oferecidos pela fabricante do dispositivo.

* O que escrevi: “Depois de comprar o dispositivo, estamos para sempre casados com a sua fabricante. Aqueles que desejarem mudar de marca terão de abrir mão de todos os livros eletrônicos comprados anteriormente”.

Exemplo da reação dos leitores: “Seu artigo contém um erro. Os compradores do Nook não ficam necessariamente vinculados aos livros da Barnes & Noble. Eles usam o formato ePub, e aceitam o padrão Adobe Digital Editions de DRM (proteção contra cópias), permitindo ao usuário comprar livros de diferentes lojas. Comprei livros da B&N e também da Kobo, da livraria da Sony e de alguns outros sites”.

Minha resposta: Sempre soube que o aparelho da Sony, o Nook e o Kobo liam arquivos no formato padrão ePub. Mas eu tinha a impressão que, mais uma vez, os únicos livros que poderiam ser trocados livremente entre os dispositivos eram as obras antigas, de domínio público – e não os best-sellers modernos, protegidos contra cópias, pelos quais a maioria do público se interessa.

Parece que me enganei. Com certo esforço, é de fato possível transferir livros protegidos contra cópia entre estes três tipos de leitor de e-book. Quando perguntei ao leitor como ele conseguia fazê-lo, recebi as instruções:

“Digamos que eu tenha comprado My Man Jeeves no Kobo. Eu o copio para o meu e-reader Kobo. Para copiá-lo para o meu aparelho Sony, preciso baixar manualmente o arquivo acsm que controla minha licença de uso do livro. O Kobo permite isto, mas não por meio do seu aplicativo comum – somente pelo site. Simplesmente uso as credenciais de minha conta no Kobo para acessar a página. Vou até ‘Minha Biblioteca’. Ao lado de cada

um dos títulos que comprei há um botão Baixar (pode ser que seu nome seja ‘Adobe DRM ePub/PDF’). Clico neste botão e baixo o arquivo acsm.

A seguir, ‘abro’ o arquivo acsm usando o aplicativo normal do Sony Reader. (No Windows, clico no arquivo com o botão direito e escolho ‘Abrir com Sony eReader’.) O livro é então baixado e copiado para o aplicativo do meu Sony Reader. Posso então ligar o aparelho da Sony ao PC e copiar o livro normalmente.”