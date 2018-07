Desde que lançou mais de 250 mil documentos diplomáticos norte-americanos, o Wikileaks vem sofrendo uma pressão sem paralelos e lutando, a duras penas, para se manter no ar. Primeiro, foi o servidor Amazon Web Services, que hospedava o projeto, que o derrubou. A alegação era de que o site não cumpria com os termos de uso assinados, mesma justificativa que a companhia de pagamento digital PayPal usaria algum tempo depois para encerrar a conta pela qual o portal recebia doações de seus apoiadores.

Ambas as empresas admitiriam depois que cortaram ligações com o Wikileaks depois de reuniões com autoridades do governo dos Estados Unidos, mais especificamente com representantes do Comitê de Segurança Nacional, liderado pelo senador democrata Joe Lieberman, um dos principais apoiadores da cruzada

anti-Wikileaks. Logo depois, outro servidor, o EveryDNS, também parou de prestar serviços para a iniciativa do australiano Julian Assange.

Foi aí que o Wikileaks começou a pedir ajuda no seu site oficial e perfil do Twitter e centenas de milhares de hackers e ativistas pela livre expressão na internet começaram a colaborar para que o site não saísse mais do ar. Quem começou com tudo foi o Partido Pirata da Suiça, que cedeu ao WikiLeaks um IP suíço para manter os arquivos vazados no ar, e seu presidente, Daniel Simonet, anunciou apoio a Assange em seu blog. A partir daí, começaram a pipocar outros endereços que replicavam o mesmo conteúdo, centenas por dia e em todo canto do mundo.

O número de apoiadores foi tanto que um estudante de Harvard, Laurence Muller, escreveu um script PHP para detectar todos os espelhos do site no mundo – e achou nada menos que 1334 URLs. Depois, usou as coordenadas de latitude e longitude de todos eles e criou uma visualização no Google Earth. A maioria dos endereços são de países da Europa, mas estão em todo canto do mundo. Se você tiver o plugin do Earth, veja aqui a visualização. Ou confira o vídeo abaixo: