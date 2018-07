Além de apresentar bandas, tecnologias, sites e serviços, o SXSW é também uma plataforma de lançamento de games. Em um concurso promovido pela emissora de TV USA, dois jogos ganharam o prêmio de melhor design de game: Escape from Planet Zoo, na categoria game casual, e Shadow Wars, na categoria game AAA.

“Isso é surreal”, disse Lance Myers, criador de Escape from Planet Zoo. O outro vencedor, Patrick Cunningham, classificou a experiência como um “sonho” – ele disse que vinha buscando um lugar na indústria, mas após o prêmio são as empresas de games que começaram a procurá-lo.

A premiação acabou com um debate sobre a indústria de games: afinal, os jogos AAA e os casuais podem coexistir? Para Cunningham, o abismo deveria ser menor. “Existem coisas que podem ser levadas e aprendidas entre um e outro”, explicou ele em entrevista ao estúdio online do SXSW.

Games AAA são aqueles de alto orçamento, feitos para renderem alto (como, por exemplo, God of War e Halo). Já os jogos casuais são mais simples e baratos, feitos para conquistar uma audiência que não se atrai pelos games AAA – como Plants versus zombies e Farmville, por exemplo.

“Eu acho que o mundo dos games quer dividir a nossa arte em categorias enquanto nós deveríamos estar aprendendo uns com os outros”, disse Kylan Coats, criador do game casual Paper Balloons, que também participou do prêmio.