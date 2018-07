O ator Ashton Kutcher tem mais de cinco milhões, e quando o compositor John Mayer fechou sua conta, seus seguidores superavam os 3,7 milhões; mas ter grande número de seguidores no Twitter não é garantia de ser influente.

Pesquisadores da Northwestern University disseram que com uma nova tecnologia podem avaliar as dezenas de milhões de tweets enviados a cada dia no site de microblogs e determinar as pessoas mais influentes quanto aos assuntos quentes do dia.

E elas podem não ser as celebridades com mais seguidores.

“As pessoas acreditam que, só porque você tem grande número de seguidores, tem o potencial de influenciar, e não é assim que acontece,” disse o professor Alok Choudhary, diretor do departamento de engenharia elétrica e ciência da computação da Northwestern, em Illinois.

O astro dos esportes LeBron James, por exemplo, pode influenciar as pessoas quando escreve no Twitter sobre basquete, mas tem menos influência caso esteja expressando suas ideias sobre a indicação de um novo juiz para a Corte Suprema, de acordo com Choudhary.

“A ideia era como determinarmos quais são os tweets importantes e quem são as pessoas que realmente influenciam as demais em tempo real,” ele explicou em entrevista.

Usando pesquisa de dados de texto em escala maciça, análise de redes e indicadores de resposta em tempo real, Choudhary e Ramanathan Narayanan, aluno de pós-graduação da universidade, desenvolveram um site que oferece um ranking sobre os tweeters mais importantes quanto a cada tópico.

O site, www.pulseofthetweeters.com, resultou do projeto de tese de Narayanan.

Ainda que o Twitter, que limita suas mensagens a 140 caracteres, só tenha quatro anos de idade, se tornou um site de redes sociais imensamente popular, semelhante ao Facebook e LinkedIn, com 145 milhões de usuários e uma média diária de 90 milhões de tweets.

“Assim, que tweets você deveria ler? Que tweets estão sendo lidos pelos especialistas em mídia quanto a qualquer dado assunto, a exemplo de política, lei, moda e alimentos? Nós fornecemos essa informação,” disse Narayanan.

