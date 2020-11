Cristiano Sant'Anna/Wikimedia Commons Michio Kaku, físico americano

Há um vídeo de 2009 do afamado físico americano Michio Kaku, com uma série de previsões para um futuro próximo, algo como 2030, e para um futuro distante. Ele usa como pontos de partida, entre outros, a chamada “lei de Moore” e também a própria evolução da Internet.

A “lei de Moore” foi enunciada por Gordon Moore, engenheiro eletrônico e um dos fundadores da Intel em 1968, a futura líder mundial na fabricação de microprocessadores. Em 1965 Moore vaticinou que, com o rápido desenvolvimento da tecnologia de integração, a cada ano duplicaria o número de dispositivos num microcircuito. Esse prazo, depois revisto para 18 meses, significaria também que, passados 18 meses, se compraria por um custo equivalente algo cerca de duas vezes mais potente, dentro das limitações técnicas do momento.

Nessa taxa de crescimento, a cada 30 anos a capacidade dos dispositivos torna-se 1 milhão de vezes maior. Houve, claro, repetidos anúncios de que estaríamos próximos ao máximo de compactação possível na tecnologia atual, mas, de algum modo, o crescimento se manteve. Finalmente, em 2011 o próprio Michio Kaku estimou que não seria mais possível ter esse ritmo por mais que uma década, e que em 2022 atingiríamos um limite físico na tecnologia de que dispomos hoje.

O fato é que hoje um simples telefone celular tem mais capacidade de processamento do que a que foi suficiente para colocar o homem na Lua. Um smartphone abriga uma quantidade de informações armazenáveis milhares de vezes maior do que, por exemplo, a capacidade total de que dispúnhamos na USP, anos 70, no centro de processamento de dados.

É exatamente esse aumento colossal de capacidade de processamento e de armazenamento que permitiu grande desenvolvimento em áreas pré-existentes, como a de tradução automática, a de inteligência artificial e muitas outras. Se, por um lado, isso é motivo de otimismo e boas expectativas, também pode sinalizar evoluções mais sóbrias, como o grande crescimento na capacidade de obtenção e armazenamento de informações sobre nós, obtidas via rede ou outros meios. Some-se a isso a dependência que passamos a ter da tecnologia, e poderemos chegar a uma situação onde somos conduzidos pelo próprio ambiente em que imergimos, sem clara noção de que perdemos parte de nosso discernimento.

Faz 75 anos do lançamento de A França contra os Robôs, escrito no Brasil por George Bernanos. Alguns desses riscos já são profeticamente apontados no livro de 1945. Alerta-se nele, por exemplo, que “o perigo não está na multiplicação das máquinas, mas no número cada vez maior de homens acostumados, desde a infância, a querer apenas aquilo que as máquinas podem dar."

No vídeo de Kaku, outro paralelo interessante é o que ele faz com a Internet em seu início: ela seria um local ideal para discussões acadêmicas e de alto nível, contribuindo para um debate esclarecido. Claro que com sua expansão por toda a comunidade, a rede ganhou um caráter muito mais inclusivo e abrangente, nada elitista ou sofisticado. Mas essa característica então inesperada e altamente positiva, também carrega veneno embutido: pode levar-nos a pensar superficialmente e a seguir a voga sem discernimento.

Bernanos adverte que as civilizações, como os homens, morrem. Mas enquanto os homens se decompõem depois de mortos, as civilizações se decompõem antes de morrer: “uma sociedade mostra sinais de corrupção quando, na busca de determinado objetivo, justifica quaisquer meios para atingi-lo”. Estejamos atentos!