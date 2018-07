O épico de faroeste da Rockstar Games Red Dead Redemption levou quatro troféus, entre eles o de melhor game do ano, na premiação Video Game Awards (VGA) que ocorreu em Los Angeles, no sábado, 11.

Outros games que foram premiados pela oitava edição do evento anual organizado pela Spike TV — emissora que faz parte de uma divisão da MTV — foram Mass Effect 2, da BioWare/Electronic Arts, que levou o prêmio de melhor game para Xbox 360 e outros dois troféus; e God of War III, que levou dois prêmios, incluindo o de melhor game para PlayStation 3.

Além dos games mencionados, outros grandes vencedores da premiação foram Super Mario Galaxy 2, como melhor game para WIi; StarCraft II: Wings of Liberty, como melhor game para PC; e God of War: Ghost of Sparta, como melhor game para portátil.

A premiação da Spike TV tem se tornado uma importante vitrine para novos lançamentos de games. Neste ano, a premiação teve a exibição dos trailers de Mass Effect 3, da BioWare, Batman: Arkham City, da Warner Bros., e Uncharted 3: Drake’s Deception, da Sony.

O programa foi apresentado por Neil Patrick Harris, que ganhou o prêmio de “melhor interpretação masculina”, por dublar a voz de Peter Parker e do Homem Aranha no game Spider-Man: Shattered Dimensions.

Além de levar o prêmio de melhor game do ano, Red Dead Redemption — do mesmo estúdio da série Grand Theft Auto – também levou os prêmios de melhor música, melhor trilha sonora original e melhor conteúdo para download.

