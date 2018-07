Temas:

A personalização de templates no WordPress ‘self-hosted’, isto é, instalado no seu próprio domínio, permite que você dê ao seu blog a cada que quiser. De uma lista de post organizados cronologicamente à uma capa de jornal, ou um site com cara de revista informativa – as três possibilidades existem, são simples de executar e existem modelos prontos na rede que também são fáceis de intalar. Confira os sites abaixo – alguns de desenvolvedores, outros portais de design – e escolha o seu.

83 temas lindos de WordPress que você provavelmente ainda não viu/

WPZone.net

BloggingPro

Studio Press

Ericulous

Plugins:

O universo do WordPress se expande infinitamente com a possibilidade de instalar aplicativos diversos no blog. Você pode incluir todo tipo de widget, estimular interatividade, incrementar características do publicador, barrar spam, incluir formulários – tudo isso com o clique de um botão. No diretório oficial de plugins do WordPress, http://wordpress.org/extend/plugins, é possível procurar por complementos de acordo com a funcionalidade que eles oferecem – há mais de 6.200 deles, e o número de desenvolvedores cresce a cada dia. Veja plugins básicos para começar e alguns para quem quer turbinar o blog:

All In One SEO Pack

Ajuda na otimização da colocação do seu blog nos mecanismos de busca.

WordPress Database Backup

Faz uma cópia automática do seu banco de dados e a envia para o seu e-mail, com regularidade programável.

Contact Form 7

Que tal um formulário de contato simples de inserir, personalizável e automático?

Hyper Cache

Esse é pra quem tem muitos acessos. O plugin cria uma ‘cópia estática’ do seu blog. Isso diminui os acessos ao banco de dados e diminui o processamento do servidor, deixando o site mais rápido.

Akismet

O melhor plugin antispam para WordPress.

WordPress.com Stats

Integra o gráfico de estatísticas do WordPress.com à interface do seu painel de administrador.

Tweet Blender

Adicione os tweets que você quiser na barra lateral do seu blog. O plugin puxa as twittadas por usuário e por palavra chave.

Flickr Widget

Suas fotos do Flickr podem entrar, em miniatura, na barra lateral do blog.

Woopra

Estatísticas são coisa séria. Esse plugin, associado a um software instalado na sua máquina, mostra em tempo real quem são os visitantes do seu blog, de onde eles vêm e permite até interagir com eles.

Shutter Reloaded

Usa imagens pequenas e quer permitir que os leitores as ampliam de um jeito mais ‘estiloso’?

WP Touch iPhone Theme

Gera uma versão do seu blog para navegadores de aparelhos móveis, personalizável e bem mais simples de ser acessada em telas menores.