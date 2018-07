Para o professor de Stanford, cursos online são ferramenta para melhorar a qualidade das aulas presenciais

LOGIN | Andrew Ng, cofundador do Coursera

‘Odiaria que os Moocs atrapalhassem a relação entre professor e aluno’, diz Andrew Ng. FOTO: Ramin Rahimian/NYT

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Qual o lado bom e o ruim do ensino em massa pela internet?

O ponto positivo é que a internet permite compartilhar o conhecimento. Meu primeiro vídeo teve 100 mil visualizações. Antes eu ensinava para classes de no máximo 400 alunos. Ou seja, demoraria 250 anos para atingir esse número. O ponto negativo é que é muito trabalhoso criar conteúdo.

Qual o interesse dos professores por esse tipo de ensino?

A maioria é entusiasta. Os Moocs (Cursos Online Abertos e Massivos) são uma forma de melhorar o ensino tradicional, porque o aluno pode assistir à aula online e ir para a classe preparado para discussões mais profundas. Perguntam-me por que alguém investiria para se formar em uma universidade se pode assistir à aula de graça. A resposta é que os alunos não vão à universidade por causa da aula, mas em razão das discussões e interações.

Qual é o desempenho dos alunos dos cursos?

É complicado medir. Muitos se inscrevem em uma aula, assistem religiosamente a todos os vídeos, mas não entregam nenhum exercício. Por isso consideramos que ele não completou o curso. Só 7% terminam com sucesso. Mas, se o aluno faz o primeiro exercício, aumenta em 42% a chance de fazer os demais. O bom é que os Moocs são uma oportunidade para as pessoas experimentarem outras áreas sem risco.

A credibilidade desses cursos é questionada. Como o mercado vê os Moocs nos EUA?

Há dois anos, havia essa preocupação, mas isso mudou porque as melhores universidades do mundo estão oferecendo seus melhores cursos.

Os Moocs substituem o ensino tradicional?

Pense no seu professor favorito. Por que gostava dele? Quando penso no meu, a resposta é que ele era generoso respondendo às minhas perguntas. Não acho que ele pode ser substituído pelo computador. O que fazemos é usar a tecnologia para livrar o professor do trabalho repetitivo para gastar o tempo com outras coisas importantes. Odiaria que Moocs atrapalhassem a relação entre os alunos e professores.

—-

Leia mais:

• Pela web, uma revolução na educação

• Análise: Plataforma vai muito além do formato videoaula

• Link no papel – 24/6/2013