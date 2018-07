O vice-presidente de produtos do Google Sundar Pichai mostrou os Chromebooks nesta quarta em São Francisco (EUA). FOTO: Marcio Jose Sanchez/AP

O netbook do Google Chromebooks: • São os primeiros computadores a rodar o sistema Chrome OS, baseado na nuvem. Os arquivos ficam sincronizados. Preço: • O modelo fabricado pela Acer custará US$ 349; o da Samsung, US$ 429. Disponibilidade: • Vendas começam no dia 15 de junho nos EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Itália e Espanha. Não há previsão para o Brasil. Virtualização: • O Chome OS é baseado na nuvem, mas será possível usar plataformas de virtualização para acessar aplicativos offline. Customização: • Será possível customizar o sistema e monitorar as unidades. Reposição: • Qualquer problema será coberto pelo Google. Como funciona o plano: Reserva: • Empresas e escolas poderão reservar os netbooks a partir de 15 de junho. Preço: • US$ 28 por mês para empresas. • US$ 20 por mês para escolas

O Chrome chegou de vez aos computadores. O Google apresentou no segundo dia da conferência de desenvovedores Google I/O, em São Francisco, o Chromebook, netbook equipado com o novo Chrome OS. O novo sistema operacional baseado na nuvem — isto é, cujos programas e arquivos ficam armazenados online — já havia sido anunciado há um tempo, mas essa é a primeira vez em que ele chega a computadores em escala comercial.

Os primeiros “Chromebooks”, como os netbooks do Google foram chamados, serão fabricados pela Acer e pela Samsung e custarão US$ 349 e US$ 429, respectivamente. O Google promete uma nova experiência para o usuário — e diz até que não será preciso esperar minutos para o computador ligar. “Você lerá seu e-mail em segundos”. O Chrome OS será atualizado automaticamente. E tudo é baseado na nuvem: os aplicativos, jogos, fotos, músicas e vídeos ficarão acessíveis a partir de qualquer computador com o sistema.

Os Chromebooks começam a ser vendidos no dia 15 de junho nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Itália e Espanha. A promessa é que outros países sejam atendidos nos próximos meses. Há modelos apenas com Wi-Fi e com Wi-Fi e 3G.

Só que, mais do que vender os computadores, o Google preparou planos de ‘aluguel’ das máquinas. Funcionará assim: o usuário terá acesso ao hardware e o software do Google, baseado na nuvem, a uma taxa fixa mensal. O programa, chamado Chromebooks for Business & Education, tem taxas mensais de US$ 28 (para clientes corporativos) e US$ 20 (instituições educacionais). As substituição e a atualização do equipamento fica a cargo do Google e é gratuita.

A chegada dos Chromebooks aumenta a importância da Chrome Web Store. A loja de aplicativos será estendida para todo o mundo — ganhará versões em 41 idiomas, diz o Google. E o impulsor dessa novidade é nada menos do que o superpopular Angry Birds, que chega pela primeira vez à versão web. O popular jogo para celulares e tablets ganhou uma versão em HTML5 que roda no Chrome, e é a principal estrela desta nova fase da Chrome Web Store. Já está funcionando. Peter Vesterbacka, CEO da Rovio, desenvolvedora do game, disse ainda que haverá uma versão offline — ainda não detalhada.

Agora também será mais fácil para os programadores rentabilizarem seus apps. O Google lançou um mecanismo que permite aos desenvolvedores incluirem um botão de pagamento em seu aplicativo com apenas uma linha de código. Para os usuários, isso significa que será possível comprar conteúdo e aplicativos na loja em apenas dois cliques. Noventa e cinco por cento do lucro fica com o desenvolvedores e 5% para o Google, porcentagem que arrancou aplausos dos cinco mil programadores que estavam na conferência.

