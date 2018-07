A mais recente tentativa da Microsoft para causar impacto no crescente mercado de smartphones recebeu reações favoráveis na segunda-feira, 11, mas o sucesso vai depender do desempenho das vendas dos nove modelos apresentados contra o iPhone e os celulares Android, afirmam analistas.

O presidente executivo da Microsoft, Steve Ballmer, na apresentação dos novos modelos de celular com Windows Phone 7. FOTO: Richard Drew/AP

A maior empresa de software do mundo disse que vai gastar mais de US$ 100 milhões em ações promocionais dos telefones ao lado dos fabricantes e operadoras de celular, incluindo comerciais na televisão durante a temporada de vendas do fim do ano, como uma tentativa para voltar a seu importante no mercado de telefonia, o que muitos afirmam ser o futuro da computação.

A primeira linha de nove novos modelos de telefones como o sistema Windows Phone 7 (produzidos pela Samsung, LG, HTC e Dell) começa a chegar às lojas no fim deste mês na Europa e em novembro nos Estados Unidos, por meio da operadora AT&T.

Os aparelhos estão muito mais próximos do iPhone da Apple do que o sistema anterior, o Windows Mobile — com suas telas de toque coloridas e com os “live tiles” (“atalhos em movimento”, em tradução livre) que facilitam o acesso ao e-mail, à internet, à biblioteca de músicas e aos games da rede do console Xbox, também da Microsoft.

“Esta é a última chance da Microsoft se ter um papel importante no mercado de smartphones”, disse o analista Jack Gold, da J. Gold Associates. “A Microsoft terá de se comprometer com uma enorme campanha para convenver os consumidores para se diferenciar do iPhone e do Android, que têm uma presença muito maior no mercado.”

O ator e escritor britânico Stephen Fry, um declarado fã dos produtos da Apple, elogiou os telefones no evento de lançamento da Microsoft em Londres. “Quando peguei um telefone desses, meu primeiro pensamento foi ‘como era divertido brincar com ele’. Senti um enorme prazer de usá-lo”, disse Fry. “Sim, eu amo a Apple, mas não sou um monoteísta. Eu quer uma biodiversidade nesse mercado, e todos nós que gostamos (da Apple) deveríamos dar as boas vindas também.”

Última chance

Os novos telefones representam a última chance de alcançar os rivais que tomaram o lugar da empresa nos últimos anos.

“Eu estava esperando ansiosamente por este dia por um bom tempo”, disse o presidente executivo da Microsoft, Steve Ballmer, exibindo os nove modelos de celular com Windows Phone no evento de lançamento em Nova York.

Ballmer, que tem admitido que sua empresa “perdeu uma geração” com os lançamentos anteriores fracassados, disse que os novos telefones estarão disponíveis em 60 operadoras de celular em 30 países nos próximos meses.

O primeiro a chegar nos EUA, que custará US$ 200, estará disponível em 8 de novembro pela operadora norte-americana AT&T, afirmou o CEO da empresa, Ralph de la Vega. Outros aparelhos devem ser vendidos a partir de 21 de outubro na Europa. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

A AT&T promete destinar um espaço amplo em suas lojas para promover os aparelhos. “Esperamos que eles sejam líderes de vendas”, disse Jeff Bradley, vice-presidente sênior da AT&T do setor de equipamentos.

“Será uma maratona, não um corrida curta. Eles não vão reverter a posição em um dia ou mesmo em um mês”, disse Michael Gartenberg, analista da consultoria Gartner. “Mas eles se posicionaram como um ‘player’ digno de confiança.”

A Microsoft não fez nenhuma previsão de vendas para os novos telefones.

“Não podemos dar nenhuma previsão”, disse Andy lees, que dirige os negócios na área de celular da Microsoft, durante o evento em Londres. “Nosso objetivo agora é certificar que as pessoas vão gostar dos aparelhos. Se eles gostarem, vamos nos tornar popular e se nos tornarmos popular, o sucesso do negócio virá.”

Novos recursos

A nova linha de celulares, que utilizam o processador Snapdragon da Qualcomm, representa a tentativa da Microsoft criar uma integração com seus outros produtos e pela internet.

O Samsung Focus será o primeiro a ser lançado nos EUA pela AT&T. FOTO: DIVULGAÇÃO

Os usuários poderão jogar games por meio da rede Xbox Live — a mesma do console –, abrir arquivos do Office, fazer buscas no Bing e comprar e baixar músicas na rede do tocador Zune. Episódios de séries de TV também estarão disponíveis para download no serviço da operadora AT&T. Atualizações do amigos no Facebook vão se integrar à lista de contatos do telefone.

A produtora de games Electronic Arts disse que vai lançar novos jogos para o Windows Phone 7 neste fim de ano. Isso pode aumentar a popularidade dos telefones entre os fãs de games, especialmente entre os 25 milhões de assinantes da Xbox Live.

A Microsoft têm uma participação de apenas 5% no mercado mundial de smartphones, de acordo com a consultoria Gartner. No ano passado, era de 9%. O sistema do Google, o Android, apesar de novo, já representa 17% de mercado. No ano passado tinha apenas 2%.

O mercado para telefones multitarefa que dão acesso a e-mails, à internet, aos games, além de músicas e vídeos, deve se expandir nos próximos anos.

A consultoria Gartner prevê que quase 270 milhões de smartphones serão vendidos mundialmente este ano, 56% a mais do que no ano passado. Em comparação, o mercado de PCs, por exemplo, deve crescer 19% este ano, com vendas estimadas em 368 milhões de unidades.

Nesta segunda, as ações da Microsoft fecharam com uma pequena alta, de 2 centavos, na bolsa Nasdaq, valendo US$ 24,59, cada. As ações da AT&T tiveram alta de 10 centavos, fechando em US$ 28,32, na Bolsa de Valores de Nova York.

