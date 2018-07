A fabricante coreana Samsung conseguiu emplacar um grande sucesso no ano passado com o smartphone Galaxy S, o primeiro dispositivo Android a realmente bater de frente com o iPhone e a vender mais que dez milhões de unidades, fazendo as vendas da marca saltarem para 24 milhões de telefones celulares em 2010. Agora, a empresa aproveita o maior evento de mobilidade do mundo, o Mobile World Congress, que vai do dia 14 ao 17 em Barcelona, para lançar a segunda geração do celular, com o qual espera atingir o recorde de 60 milhões de unidades em 2011.

O Galaxy S II terá display de Super AMOLED, processador dual-core de 1GHz, Android versão Ginberbread 2.3, duas câmeras (a frontal é de 2 megapixels, enquanto a traseira tem 8 megapixels) e suporte a redes HSDPA+ (o que permitirá downloads de até 14,4 megabits por segundo).

Além disso, o aparelho será ainda mais fino: apenas 8.49 mm, a menor espessura do mercado, diz a Samsung. Já a tela aumentou um pouco, passando de 4 para 4,3 polegadas, assim como a resolução da câmera – de 5 para 8 megapixels.

O tablet

Um Galaxy S melhorado já era dado como certo pela imprensa há tempos, e a própria empresa não fez questão de esconder. Mas, nas últimas semanas, alguns teasers liberados pela marca deram a entender que o lançamento não seria único. E não deu outra.

Em um evento no Palau St. Jordi, parte do complexo olímpico construído para os Jogos de 1992, a companhia fez o esperado anúncio do smartphone com pompa de keynote da Apple e com direito a chamar vários representantes de empresas envolvidas com os anúncios – Cisco e Adobe, por exemplo – ao palco. E só no final revelou havia mais um novo produto na linha Galaxy, um Galaxy Tab II.

O tablet virá equipado com a versão Honeycomb do Android, desenvolvida especialmente para melhorar a usabilidade de aplicativos em tablets e lançada em fevereiro deste ano pelo Google, e terá a tela um pouco maior (exato mesmo tamanho do iPad, da Apple, seu o principal concorrente). O Tab II também terá câmera de 8 megapixels (traseira) e de 2 megapixels (dianteira), com gravação e reprodução de vídeo Full HD (1080p) e suporte Flash.

