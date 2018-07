Os números das mídias sociais e da indústria de mobile

Apontados assim, no “papel”, os números das mídias sociais ao redor do mundo até que são impressionantes, mas não impactam. São 20 horas de vídeos postados por minuto no YouTube, 600 mil novos membros no Facebook todos os dias, 700 milhões de fotos no Flickr por mês.

27/10/2009 | 19h19