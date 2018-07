Argentina, Chile, Canadá Rússia e Índia estão na mira dos EUA. No total, 13 países foram classificados pela Aliança Internacional de Propriedade Intelectual como “prioridade para vigiar” no combate à pirataria.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No total, são 40 países na lista. A Aliança Internacional de Propriedade Intelectual incluiu 27 deles na lista “para vigiar” — entre eles o Brasil — e 13 foram classificados como ‘prioridades para vigiar’: Argentina, Chile, Índia, Indonésia, Costa Rica, Filipinas, Russia, Vietnã, Canadá, Espanha, Tailândia, Rússia e Ucrânia. Os levantamentos anteriores eram focados em pirataria física, mas desta vez o enfoque é para a pirataria online.

O relatório detalha a situação em alguns países. Na Argentina, por exemplo, a pirataria chega à 99% da população online segundo o documento — são 1,25 bilhões de músicas baixadas ao ano. Lá houve um crescimento de quase 1.000% no uso da internet nos últimos dez anos.

O relatório descreve a adequação e eficiência dos parceiros comerciais dos EUA em relação à propriedade intelectual. Ele será apresentado ao Congresso no próximo mês.

A entidade, baseada em Washington, representa sete grandes entidades na área de copyright, como a Motion Picture Association of America (MPAA), que representa a indústria do cinema, e a Recording Industry Association of America (RIAA), da área fonográfica.

Segundo o conselheiro da IIPA, as indústrias de copyright representam 6,4% da economia dos EUA, 4% de todos os empregos e é responsável por US$ 126 bilhões de lucros anuais provenientes de acordos internacionais.

O levantamento será encaminhado ao Escritório de Comércio dos EUA, que poderá levá-lo em consideração ao elaborar o seu Special 301, relatório anual que lista os países que não colaboram com a propriedade intelectual.