Chamou a atenção na semana passada uma carta aberta da Internet Society (ISOC) ao primeiro-ministro do Canadá alertando sobre sérios riscos à internet e às liberdades individuais, embutidos em legislação que se está discutindo no Canadá. O projeto de lei visa oficialmente a nivelar o tratamento de empresas que trabalham com transmissão (broadcast). Alega-se, com bastante razão, que a lei de 1991, que regula as transmissões de rádio e tevê, não contempla transmissões via internet.

A carta, assinada por dezenas de indivíduos historicamente ligados à internet, causa alguma surpresa dado que o Canadá sempre foi considerado um baluarte da internet aberta e livre. O que estaria ocorrendo de errado agora? O cenário nestes novos tempos é amplo e complexo. Note-se, por exemplo, o que passa em governos como o da Grã-Bretanha, que estão se movendo para coibir o uso de criptografia. Os argumentos variam, desde o de proteger crianças até o de combater terrorismo, mas são frágeis a um exame mais detalhado. Certamente não são as figuras do submundo que acabarão sendo atingidas, mas sim os usuários comuns, que tentam conservar o pouco que resta de privacidade. São esses as potenciais vítimas de uma proibição do uso da criptografia, ou de seu enfraquecimento com a criação de “portas dos fundos” em provedores e apps.

Outro ponto, também objeto da carta aberta, é o possível ataque a estruturas básicas da rede. Uma coisa é, ao combater abusos e crimes, atuar sobre aplicações e plataformas; outra, completamente diferente, é atingir a estrutura de transporte e interconexão que constitui o núcleo da rede. Ações diretas nessa infraestrutura podem resultar em imediata quebra de neutralidade da rede, impedindo a livre navegação e gerando zonas de exclusão. Se, sob o pretexto de sua própria proteção, os usuários forem proibidos de chegar a locais da rede, além da óbvia tutela de adultos, abrem-se as portas para uma infinidade de violações de liberdade muito mais sérias.

Finalmente, outro argumento que também se veste de “protetivo” é o de buscar eliminar conteúdos em seu nascedouro, antes mesmo de sua distribuição, para “coibir danos maiores”. De alguma forma, isso me lembra o filme Minority Report, onde um sistema de previsão – baseado em videntes humanos (mas nada impediria seu transporte para a inteligência artificial) – identificava um “criminoso” antes mesmo que um crime fosse cometido, e já se armava sua “detenção preventiva”.

Indo mais longe, Cesare Lombroso pregava no início do século passado que alguém estaria predestinado a ser mentiroso (ou violento, ou ladrão) baseando-se em suas assimetrias e medições faciais. Nos livramos de Lombroso, mas hoje há uma confusão, talvez proposital, entre definir formas de punição a delitos e buscar maneiras de impedir que eles sequer ocorram. Levando o argumento ao limite, se todos forem proibidos de se expressar, não haveria como cometer crimes de calúnia, difamação ou injúria… Ou seja, até para coibir e punir abusos é necessário, a priori, haver liberdade de expressão para que, depois, se possa buscas os eventuais abusos. Suprimir a liberdade de expressão como forma de limitar abusos é condenar a priori, mesmo que travestido de proteção.

A carta sublinha riscos deste tipo. Certamente há necessidade de se discutir regulação de camadas sobre a internet, mas preservando infraestrutura e indivíduos. Ao se buscar um regime uniforme para plataformas de transmissão de conteúdos, seja via internet, seja pelos meios tradicionais de rádio e TV, deve-se cuidar para não colocar no mesmo balaio os “broadcasters” e o que os indivíduos produzem com sua liberdade de expressão. Todos arcam, claro, com a responsabilidade pelas suas ações, mas sempre a posteriori e seguido o rito judicial.

*É ENGENHEIRO ELETRICISTA