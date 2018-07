Os preços do iPhone 3GS na Tim

A Tim acaba de soltar os preços dos planos e do iPhone 3GS. Nos planos mais altos, ele custa ainda mais caro (R$ 999) que o modelo anterior (R$ 899), o iPhone 3G. A operadora também adotou um modelo de planos parecido com o da Claro, com mais minutos para falar de Tim para Tim (cerca de 80%) e menos ligações (20%) para outros números, fixos ou móveis. Isso força o usuário a falar mais do que a franquia permite e, em consequência, a gastar mais. Veja só:

27/08/2009 | 19h13

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo