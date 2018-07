Pesquisa indica que além do iOS e o Android, Windows Phone e plataforma do Kindle Fire têm atraído atenção de criadores de apps

EUA – O tablet Kindle Fire, da Amazon.com, e os esforços da Microsoft para voltar ao território dos aparelhos móveis impressionaram desenvolvedores, mostrou uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 14, enquanto o BlackBerry, da Research In Motion, perdeu ainda mais popularidade.

Desenvolvedores de softwares para aparelhos móveis continuam enamorados do iPhone e do iPad, da Apple, e, em menor grau, de aparelhos rodando o software Android, do Google, segundo a pesquisa da consultoria IDC e da Appcelerator, companhia que trabalha com desenvolvedores de aplicativos.

Mas em segunda instância, a parceria da Microsoft com a Nokia as ajudou a superar a fabricante do BlackBerry, a RIM.

“A Amazon e a Microsoft são as duas grandes empresas que vão mexer com esse mercado conforme entramos em 2012″, disse o diretor de marketing da Appcelerator, Scott Schwarzhoff, em entrevista. “A RIM continua a enfrentar desafios, especialmente com o PlayBook”, seu tablet que teve vendas ruins.

O tablet Fire, da Amazon usa um software adaptado do Android, porém, desenvolvedores mostraram mais interesse por seu baixo custo e por sua grande biblioteca de conteúdo.

O número de desenvolvedores que afirmou estar “muito interessado” no sistema operacional da RIM para seu smartphone caiu 7 pontos percentuais para 21% e o interesse pelo sistema do tablet Playbook recuou 6 pontos para 13%.

Em contrapartida, o interesse pelo software da Microsoft avançou 8 pontos, para 38%. Assim, a pesquisa mostrou maior interesse de desenvolvedores pela nova linha da Nokia Lumia Windows Phone do que por smartphones da RIM.

