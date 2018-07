“Eu entendo plenamente a frustração das pessoas com uma certa falta de ousadia na comunicação digital e nos projetos de governo eletrônico no Brasil. Mas sempre tem primeiros passos. Acho ingênuo descartar a iniciativa do Blog do Planalto, que na verdade é uma janela que se abriu pro governo brasileiro entrar de fato na Rede. Pode vir muita coisa daí, mas, com o cenário político que nós temos, isso leva tempo mesmo. Quer as pessoas queiram ou não”

Daniel Pádua, da equipe do Blog do Planalto, explica as limitações do site, em comentário num post no blog de Tiago Dória. Sobre o mesmo assunto, Juliano Spyer, autor dos livros Conectado, Para Entender a Internet e Manual do Twitter, comenta a diferença entre a abordagem online dos governos federal e estadual, elogiando a desenvoltura do governador de São Paulo, José Serra, com o meio digital:

“A grande surpresa, portanto, não é o Blog do Planalto ser como é. Ele é a regra, é o que se espera do blog de uma grande organização, sujeita a ataques e administrada tendo como referência o paradigma do controle da informação. O surpreendente não é o blog sem blog e sem presidente. O que não tem recebido a devida importância é um governador cara a cara com sua audiência, tuitando com a desenvoltura de um nerd”

2010 vai ser um ano interessante.