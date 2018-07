Muito se especulou a respeito de um “celular do Facebook“. No Mobile World Congress, que ocorre até o dia 17 em Barcelona, descobriu-se que ele é parcialmente real. E veio de mais de uma marca: tanto a britânica INQ quanto a taiwanesa HTC mostraram modelos de smartphone dedicados a rede social. Os celulares não são “do” Facebook, mas são baseados no site e usam o seu nome para fazer propaganda. E não são investimentos da empresa de Mark Zuckerberg, que continua focada na rede social e na plataforma de criação de aplicativos.

Marca 1: INQ

A fabricante inglesa INQ lançou dois smartphones Android que se baseiam na plataforma social do Facebook, o Cloud Touch e o Cloud Q. Os dois aparelhos possuem as mesmas especificações dos modelos anteriores, mas contam com opções sociais personalizáveis. É possível, por exemplo, transformar o “feed de notícias” da rede social na página inicial do celular, e a lista de contatos do Facebook no catálogo de endereços do telefone.

Tecnologia Swiftkey tenta adivinhar próxima palavra a ser escrita

Quatro ícones para diferentes serviços da rede social aparecem no topo da tela inicial dos smartphones:

- Pessoas: link para o feed das principais notícias, as atualizações dos seus amigos mais próximos.

- Eventos: área em que é possível criar e responder a convites de amigos e é integrada à agenda do Google.

- Notificações: central de avisos sobre interações que você recebeu na rede social.

- Places: serviço que localiza amigos e instituições no mapa, ainda indisponível no Brasil.

Os modelos Cloud contam com câmera com foco automático de 5 megapixels, versão 2.2 do Android, GPS, 4 megabytes de memória e tecnologia Swiftkey no teclado — que não tenta adivinhar qual palavra o usuário está digitando e, sim, qual a próxima palavra que ele vai escrever. O Cloud Touch tem tela de 3,5 polegadas e o modelo Q, de 2,6.

Os aparelhos devem chegar primeiro à Europa, onde têm lançamento previsto para abril. As vendas só devem começar no terceiro trimestre. Pelo menos por lá, a troca de mensagens pelo chat do Facebook será gratuita e o tocador de música nativo será o Spotify, em vez do padrão do Android. Os “celulares do Facebook” da IQN deverão custar apenas US$ 50 se comprados junto com um plano de telefonia e US$ 250 se comprados sozinhos.

Marca 2: HTC

Já a HTC esperou o segundo dia da Mobile World Congress para revelar os seus modelos, em um evento fechado em Barcelona. Nesta terça-feira, 15, a marca lançou dois smartphones com botões dedicados ao Facebook, o HTC ChaCha (com teclado QWER, tela touch complementar de 2.6 polegadas e câmeras frontal e traseira) e o HTC Salsa (diferente por ser inteiro touchscreen e com display de 3,4 polegadas).

“Com mais de 500 milhões de usuários pelo mundo, o Facebook se tornou sinônimo da web social. Por isso quisemos criar smartphones ainda mais sociais e com forte apelo de mercado”, disse Peter Chou, CEO da empresa, no anúncio dos dispositivos.

“Trabalhamos de perto com a HTC por vários anos. Agora, com essa iniciativa e esses novos dispositivos, a empresa está adaptando o Facebook de maneira inovadora e permitindo que as pessoas possam se conectar e compartilhar o que quiserem, quando quiserem”, afirmou Henri Moissinac, chefe de mobile do Facebook, que esteve na apresentação.

O botão do Facebook pisca toda vez que há uma oportunidade de compartilhamento, sempre baseado no contexto de uso. Pode ser para fazer um check-in, subir uma foto ou repassar um site – tudo se faz com um único botão, logo abaixo do display.

Ambos virão com Android 2.3.3, o Gingerbread, e estarão disponíveis ainda em 2011.

/COLABORAÇÃO DE CARLA PERALVA

