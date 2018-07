O game Call Of Duty 2: Black Ops 2 ficou com as duas primeiras posições do ranking, superando sucessos de bilheteria no cinema

SÃO PAULO – Em uma lista de trailers mais vistos do ano no Youtube em 2012 é de se imaginar a presença de sucessos de bilheteria do ano, como 007 – Operação Skyfall e Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eles estão lá, mas perdem a liderança para um game, no caso, o sucesso de vendas Call of Duty: Black Ops 2.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O jogo da Activision Blizzard ficou com as duas primeiras posições da lista e ainda ocupa a 8° e 10° posição. O ranking foi divulgado pelo site Think with Google. Veja :

1°: Surprise” – Official Call of Duty: Black Ops 2 Live-Action Trailer

2°: Reveal Trailer – Official Call of Duty: Black Ops 2

3º: The Dark Knight Rises – Official Trailer #3

4º: SKYFALL – Official Trailer

5º: Ted – Trailer

6º: The Hunger Games Theatrical Trailer #2

7º: Revolution – Trailer

8º: Multiplayer Reveal Trailer -Official Call of Duty: Black Ops 2

9º: SKYFALL – Official Teaser Trailer

10º: Launch Trailer – Official Call of Duty: Black Ops 2 Video

Leia mais:

• Fase de expansão

• Novo ‘Call of Duty’ bate recorde de vendas