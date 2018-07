Depois da derrota do Brasil pela Holanda, o mundo viu o Twitter e seus Trending Topics se transformar em um muro das lamentações brasileiro. Prova disso é que entre os dez termos mais falados no Twitter no mundo, oito eram brasileiros ou se relacionavam ao desfecho trágico da seleção canarinha nas quartas de final:

Mick Jager FDP

Hup Holland Hup

Felipe Melo FDP

Maradona pelado

DUNGA BURRO

Adeus Hexa

Ronaldinho Gaúcho

Júlio César

O xingamento contra Mick Jager se originou na curiosa aparição do roqueiro na arquibancada brasileira, ao lado de Lucas, o filho que teve com a modelo brasileira Luciana Gimenez. A piada foi que ele zicou a seleção, e por isso perdemos.