Quando foi lançado em julho de 2006, o Twitter ainda se chamava Twttr e funcionava como uma troca de informações curtas por SMS. Com o passar dos anos a ferramenta foi sendo apropriada por empresas, veículos de imprensa e usuários de todo o mundo, mudando a forma de se comunicar através dos seus 140 caracteres disponíveis.

O Twitter lançou hoje mais uma etapa da sua retrospectiva, selecionando dentre os 25 milhões de tweets publicados neste ano, os que ele julgou os mais “poderosos”. Em seu blog oficial, o site considerou as mensagens que tiveram algum tipo de “impacto, relevância e ressonância” na sociedade. Os selecionados, segundo eles, “representam a maneira dinâmica pela qual as pessoas usam o Twitter no mundo político, em desastres, comentando notícias relacionadas a acontecimentos, esportes e entretenimento”.

Na primeira posição do Top 10, está o tweet enviado pela jornalista da NBC, Ann Curry de 17 de janeiro. À época, Curry cobria o terremoto ocorrido no Haiti (o 4º evento mais comentando do ano no Twitter), e tomou conhecimento da dificuldade que os Médicos Sem Fronteiras estavam enfrentando para aterrisar no Haiti e cuidar dos feridos pelo desastre. A jornalista enviou um tweet à Força Aérea Americana pedindo cooperação.

A lista segue ainda com o tweet enviado pela Casa Branca dando as boas-vindas ao presidente russo Medvedev quando este anunciada sua entrada no mundo do Twitter. Em terceiro, um pedido de socorro após um acidente de bicicleta em uma floresta em Farmington, Connecticut, nos EUA.

Na quarta posição, o curioso perfil falso @BPGlobalPR que no auge da polêmica em torno do vazamento de petróleo no Golfo do México, era mais popular do que o Twitter oficial da petroleira BP. Na época, o perfil fake tinha cerca de 55 mil seguidores (hoje tem 182 mil), enquanto o oficial (@BP_America) era seguido por apenas 7 mil (hoje 18 mil).

Governo equatoriano declarando estado de exceção, o anúnciou do casamento do príncipe de Gales, o ex-CEO da Sun anunciando sua saída da empresa, a sua utilização durante as eleições, o jogador espanhol Puyol twittando da festa após a conquista da Copa do Mundo, e a a entrada no Twitter do apresentador Conan O’Brien após ter deixado o “The Tonight Show”.

Confira os tweets mais poderosos segundo o Twitter aqui.

