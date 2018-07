Os organizadores do Oscar estenderam na segunda-feira, 7, seu tapete vermelho digital, anunciando o slogan “You’re invited” (“você está convidado”), detalhando um roteiro pensado sob medida para a internet, e convidando as mães dos indicados a se manifestarem no Twitter durante a cerimônia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No banquete de segunda-feira para os indicados, que é um dos eventos anuais mais exclusivos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, astros como Natalie Portman, Nicole Kidman e Javier Bardem apareceram para a clássica “foto de família”, ouviram dicas sobre como fazer discursos de agradecimentos e esbarraram em outras celebridades.

Geoffrey Rush, Jeremy Renner e James Franco também estavam entre os 151 indicados que escutaram os produtores do Oscar, Dan Jinks e Don Mischer, explicarem seus planos para que a principal premiação do mundo do cinema fique mais perto das plateias.

Para que as pessoas de fato se sintam “convidadas”, os produtores querem exibir grande parte da programação “pelos olhos” dos apresentadores James Franco e Anne Hathaway, e ampliaram o segmento de TV prévio ao show a fim de apresentar os indicados para uma audiência mais ampla.

Jinks e Mischer pretendem incluir mais eventos transmitidos pela web antes da cerimônia propriamente dita — aliás, o banquete foi transmitido para a internet ao vivo pela primeira vez.

Além disso, eles convidaram também as mães dos indicados para aparecerem diante das câmeras e partilharem histórias do lado “vida real” das celebridades.

“A primeira coisa que elas irão fazer será twittar”, disse Jinks. “Agora, algumas das suas mães talvez não twittem… Mas vamos ensiná-la a fazer isso.”

Jinks, Mischer e Tom Hanks — que apareceu num vídeo pré-gravado — aconselharam os eventuais vencedores do Oscar a fazerem discursos entusiasmados e inferiores a 45 segundos, em vez de lerem uma lista de agradecimentos.

“Realmente peço que vocês pensem em criar discursos emotivos e significativos. São esses que funcionam”, disse Mischer. “Fale com o coração. Sacar uma lista já provou repetidas vezes que é bem chato.”

Esse é provavelmente um bom conselho para os numerosos indicados de primeira viagem na plateia, como Jennifer Lawrence (Inverno da Alma), Jesse Eisenberg (A Rede Social) e até Mark Ruffalo (Minhas Mães e Meu Pai).

Lawrence disse a jornalistas que um ano atrás sua vida estava “um pouco mais chata” e que ela e uma amiga sempre tinham uma tradição na noite do Oscar. “Comemos linguini e levamos para casa”, disse ela. “Este é o primeiro ano em que vou perder isso.”

/ REUTERS