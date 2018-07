Anúncio da Microsoft veio seis horas após o lançamento do serviço, que pretende substituir o Hotmail

Por Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

A Microsoft está com boas expectativas em relação a seu novo serviço de e-mail. A companhia anunciou em sua conta no Twitter que 1 milhão de pessoas se registraram no Outlook.com, “uma experiência de e-mail moderna”. O tweet veio seis horas após o lançamento do serviço, que tem a pretensão de substituir o Hotmail com uma interface de usuário mais simples e eficiente.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A marca de 1 milhão, no entanto, não impressiona diante da vasta base de usuários do Hotmail mundialmente — 325 milhões de contas. A Microsoft diz que não obrigará os usuários que são apegados ao “@hotmail.com” a mudarem para “@outlook.com”. Mas, em algum momento, todos serão transferidos para o novo serviço.

O login e senha usados para acessar o Hotmail funcionam noOutlook.com sem problemas. O novo serviço segue os padrões do Outlook para desktops — mas é mais limpo e parece mais ágil. Veja o que estão falando dele por aí:

“O Outlook.com tem um aspecto elegante e uma interface de usuário extremamente amigável. Se você está sobrecarregado com uma caixa de entrada confusa, quer uma maneira melhor de classificar e-mails ou precisa de uma nova forma para compartilhar fotos e arquivos, o Outlook.com é um vencedor.” - Wall Street Journal

“O novo serviço de e-mail da Microsoft pode finalmente conduzir alguma inovação mais que necessária em e-mail.” - Venture Beat

“Com características como essa, o serviço de e-mail da Microsoft melhorou bastante, e eu diria que está até mesmo superior ao Gmail em muitos aspectos. Se os usuários tiverem algum problema, ele provavelmente será com o nome Outlook” - Mashable, em referência à resistência de muitos usuários com o Outlook

O novo Hotmail tem um aspecto fantástico e, dependendo de como você digeriu a última reforma do Gmail (ou não), ele talvez seja o webmail mais bonito na área. Realmente. Simples e limpo — parece um gaveteiro habilmente montado pela IKEA (empresa sueca que produz móveis). - Gizmodo, em matéria intitulada “Microsoft fez o impossível: o novo Hotmail é fantástico”.

“O nome Outlook tem reconhecimento amplo, especialmente entre profissionais, e muitas pessoas dependem dele para o trabalho. Agora a Microsoft verá se ela pode fazer do Outlook.com um hábito fora do escritório”. - New York Times, ao lembrar que o Hotmail é tido como um serviço de e-mail usado por pais ou avós.

O Hotmail foi criado em 1996 e adquirido pela Microsoft em 1997. O Outlook.com, que por enquanto está em fase de teste, permitirá que os usuários sincronizem suas contas com redes sociais, como Facebook e Twitter, e terá integração com o serviço de voz via internet Skype. Veja outras novidades do serviço em Outlook.com substituirá o Hotmail.