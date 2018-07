O criador do Digg, Kevin Rose, atiçou os rumores com um tweet durante o fim de semana dizendo que o Google estaria para lançar “muito em breve” um “concorrente do Facebook” que se chamaria Google Me. A mensagem, capturada por sites de tecnologia, porém, foi apagada.

Apesar de o Google já ter o Orkut como um concorrente do Facebook ao menos no Brasil, Kevin Rose afirma que a informação vem de “uma fonte muito confiável”. Além do Orkut, o Google também tem outro serviço parecido com uma rede social, o Google Profiles.

A revista Fast Company lembra que o criador do Digg é famoso por lançar rumores, principalmente sobre produtos da Apple, muitos certos e muitos errados.

Caso o Google Me — ou algo parecido — se confirme, não será a primeira vez que o Google tenta criar um serviço copiado de algum outro na internet. Quando o YouTube foi lançado, o Google logo se apressou para criar o Google Video. Meses depois de não conseguir tomar o lugar do site criado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, o Google comprou o promissor site de vídeos. Na mesma época, quando a Linden Lab convencia o mundo de que realidades alternativas em 3D eram o futuro da internet, o Google criou uma cópia do Second Life, o Lively — que durou 6 meses. E em fevereiro deste ano, o Google lançou um concorrente do Twitter, o Buzz, que também não serviu para tomar o lugar do líder das mensagens em 140 caracteres.