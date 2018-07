A empresa de compras coletivas Groupon contratou uma executiva do Google para ser o sua nova COO (chief operating officer, algo como diretora de operações), à medida que o Google começou a lançar um serviço que pode afetar os negócios do Groupon.

A contratação e o lançamento do serviço do Google ocorrre em um momento em que as empresas começam a disputar diretamente um enorme mercado publicitário para pequenas empresas, como restaurantes e salões de beleza.

O Google tentou comprar o Groupon por US$ bilhões em dezembro mas a empresa recusou a oferta, segundo uma fonte próxima ao assunto.

Na quinta, 21, o Google começou a exibir anúncios em diversos sites convidando os consumidores da cidade de Portland, nos EUA, para entrar para um novo serviço chamado de Google Offers (ofertas).

O Google Offers vai permitir aos consumidores “receber ótimas ofertas diretamente nos seus e-mails”, disse um porta-voz do Google em comunicado.

A popularidade dos sites de compras coletivas explodiu desde que o Groupon lançou seu serviço há menos de três anos. A empresa privada não divulga seus resultados financeiros, mas diz que é lucrativa desde junho de 2009.

Também na quinta-feira, o Groupon anunciou que Margo Georgiadis, vice-presidente de operações de vendas globais no Google, será a nova COO do Groupon, cuja sede fica em Chicago, e vai gerenciar as vendas globais da empresa, além das operações e do marketing.

A contratação de Georgiadis ocorre um mês depois de o atual COO anunciar sua saída. A ex-executiva do Google preenche um papel estratégico na equipe de administração da empresa antes de uma provável abertura de capital.

Georgiadis é a segunda alta executiva do Google a ir para o Groupon nos últimos meses. Em fevereiro, o Groupon contratou Jason Harinstein, um diretor que liderava a equipe que buscava aquisições e fusões de outras empresas no Google. Ele foi contratado como vice-presidente de desenvolvimento corporativo.

Nikesh Arora, vice-presidente sênior e CBO (chief business officer) do Google, disse em um comunicado enviado por e-mail à agência Reuters que estava contente que Georgiadis estava se juntando a “uma incrível empresa e um grande parceiro do Google”.

O Google começa a testar o Google Offers em Portland. Em seguida deve começar a implantá-lo nas regiões metropolitanas de Nova York e São Francisco, embora a empresa se negue a dizer quando fará o lançamento nesses mercados.

O Groupon que terminou 2009 com 1,8 milhões de assinantes, tinha mais de 50 milhões no início de 2011 e agora já soma mais de 70 milhões de usuários em 500 regiões de 45 países.

Georgiadis trabalhou no Google por dois anos, no escritório de Chicago. O COO anterior do Groupon, Rob Solomon, disse em março que planejava deixar a empresa nos próximos meses.

