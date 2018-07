O site Discurso Político reuniu todos os perfis de políticos no Brasil, incluindo aqueles listados aqui no Link, e criou uma página para acompanhar as últimas atualizações de todos eles. Uma iniciativa muito boa, já que as pessoas podem ver o que os políticos andam dizendo sem necessariamente seguir todos eles no Twitter.

Outro site que reune perfis dos políticos no Twitter, o Politweets, também adotou adotou o mesmo formato.

Leia mais:

