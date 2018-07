Empresa reservou fundo de US$ 1 milhão para investir em projetos de games para o console que arrecadarem pelo menos US$ 50 mil pelo site de crowdfunding

SÃO PAULO – A Ouya, console que roda jogos e aplicativos do sistema operacional Android na televisão, responsável por uma das campanhas mais bem-sucedidas do Kickstarter, está preparando uma segunda empreitada no site de crowdfunding para acelerar o desenvolvimento de novos títulos para seu videogame.

A campanha Free the Games Fund propõe que desenvolvedores de jogos para o console peçam financiamento para os seus games no Kickstarter a partir do dia 9 de agosto. As campanhas que arrecadarem o mínimo de US$ 50 mil no prazo de um ano vão receber da Ouya um investimento equivalente ao valor arrecadado, até o máximo total de US$ 250 mil.

Ao final a campanha, o desenvolvedor que arrecadar mais dinheiro pelo Kickstarter vai receber um investimento adicional de US$ 100 mil. A Ouya reservou um fundo de US$ 1 milhão para investir nos projetos que participarem da campanha.

Para receber o investimento, porém, os desenvolvedores precisam manter seus jogos exclusivos para a Ouya pelo mínimo de seis meses. A campanha expira automaticamente no dia 10 de agosto de 2010.

O concurso foi criado para comemorar o aniversário de um ano da primeira campanha da Ouya para financiar a produção de um videogame de US$ 99. A empresa arrecadou mais de US$ 8,5 milhões pelo Kickstarter – o pedido inicial era de US$ 900 mil. O console já está sendo vendido nas lojas dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

