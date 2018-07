A próxima edição do Oxford English Dictionary, um dos mais famosos dicionários de língua inglesa do mundo, poderá ser apenas online.

A Oxford University Press, editora do dicionário, disse à Associated Press que está considerando não imprimir a próxima edição.

—-

O OED3 está sendo produzido há mais de uma década por um time de 80 lexicógrafos. Todo esse trabalho provavelmente não irá para o papel.

As assinaturas hoje são fonte de lucro para o dicionário. Por US$ 295 ao ano os assinantes podem consultar a segunda edição do dicionário, que saiu em 1989 mas é atualizada com frequência. Hoje o OED tem dois milhões de acessos de assinantes por mês.

Apenas a edição menor do dicionário será impressa — aquela útil para carregar em viagens e no bolso. Quem gosta de ter um enorme dicionário em um pedestal vai ter que se contentar com a edição antiga.

Mas ainda faltam dez anos para que o dicionário seja lançado. Até lá, eles podem voltar atrás. A migração para plataformas eletrônicas já parece irreversível — quem sabe eles não mudam de ideia e transformem até mesmo a edição de bolso em um aplicativo para celular?