O site Rescue Time calculou: o mundo perdeu US$ 120,483,800 em produtividade ( ou 4,819,352 de horas de trabalho) pelo fato de o Google ter colocado o game Pac Man em sua página principal.

O cálculo levou em conta o tempo médio gasto no site naquele dia (48 segundos) contra a média do tempo gasto no Google em outros dias (11 segundos) multiplicado pelo número de pessoas que acessaram a página no dia (503,703,000).

Você ainda pode jogar Pac Man no Google. É só clicar aqui.

Via Mashable