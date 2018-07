A edição de 2008 do evento aconteceu em Nova York, e o grande destaque da festa foi a reconstituição do universo do jogo Pac-Man com latinhas. O modelo foi construído pela jovem artista sino-canadense Sonson.

O evento tem inclinação beneficente, e participantes e visitantes são encorajados a doar latas de alimentos na entrada, informa o site Walyou. Todas as latinhas arrecadadas são doadas a instituições de caridade após o evento.