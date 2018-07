Nova empresa de Tony Fadell foca em outro tipo de eletrônico

SÃO PAULO – Na mesma semana que marca dez anos da criação do iPod, Tony Fadell, uma das mentes por trás do famoso player, se prepara para lançar um produto inusitado: um termostato.

Desde que se desligou na Apple, em 2010, Fadell anunciava que sua nova empresa, a Nest Labs, se dedicaria a desenvolver tecnologias sustentáveis. O Nest Learning Thermostat é a aposta que promete revolucionar o aquecimento doméstico.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Lindo, portátil e inteligente. É fácil identificar as heranças que Fadell importou da Apple para seu novo produto. Com design simples e elegante, o termostato possui um círculo de metal exterior (muito parecido com o Wheel do iPod) que permite controlar a temperatura e um visor interno que muda de acordo com a ação desejada. Além disso, é capaz de aprender preferências de uma rotina de aquecimento e ajustar a temperatura automaticamente, o que poderia economizar US$ 173 por ano nos gastos de energia.

Seus seis sensores permitem que o dispositivo determine quando você está em casa, o que o torna mais espertos do que outros termostatos que se regulam apenas por programação de horários. Os aparelhos também podem se comunicar uns com os outros. Assim, quando você chega em casa, o Nest da entrada avisa o do andar de cima para que comece a aquecer os quartos.

Com conectividade Wi-Fi, o termostato pode ser programado a distância por meio de um smartphone, tablets ou pela conta pessoal do usuário no site da empresa.

Nos Estados Unidos, o Nest começa a ser vendido em novembro por US$ 250, menos do que outros termostatos inteligentes no mercado.