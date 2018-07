Tim Berners-Lee, Apple, Google e Facebook se unem para criar plataforma aberta que reunirá conhecimento sobre programação

Notícias recentes mostram que a internet está deixando de ser apenas um meio de entretenimento e comunicação casual para ocupar lugar central em todos os ramos de atividade. Governos, empresas grandes e pequenos comércios, conglomerados de mídia e blogs independentes e pessoas comuns, todos encontram na web um ambiente de existência e circulação.

—-

Na mesma medida em que a web se populariza, aumenta também a quantidade de linguagens e ferramentas de programação, o que dificulta a integração entre sites e dispositivos e tomando tempo de quem trabalha na arquitetura na internet. As informações estão espalhadas por milhares de sites diferentes, tornando difícil o acesso a códigos e soluções de desenvolvimento.

Para integrar e organizar essas informações foi criada a WebPlatform.org, uma mistura de fórum, wiki e comunidade para programadores interessados em compartilhar seu conhecimento em distintas linguagens de programação. Atualmente, há informaçõs sobre HTML, Javascript, CSS, SVG, acessibilidade e conceitos da web.

O site tem tutoriais, documentos abertos e uma seção de bate-papo onde espera-se que dúvidas de todos os tipos poderão ser resolvidas. Em seu manifesto, a WebPlatform.org faz questão de frisar que esse ainda é um projeto “alfa”.

“Há muito a fazer, e pensamos que a melhor maneira de alcançar nosso objetivo de um site atualizado, extensivo e útil é permitir á toda a comunidade moldá-lo, para atendermos juntos às nossas necessidades”, diz o texto. Por trás dos esforços estão o criador da rede, Tim Berners-Lee, e alguns dos principais sites, empresas de internet e tecnologia: Adobe, Apple, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Noki, e Opera.