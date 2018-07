A Cielo começou a transformar os aparelhos da Apple em terminais que fazem captura de transações com cartões de crédito, conta o presidente da empresa Rômulo de Mello Dias. A credenciadora lançou este mês um programa que pode ser baixado no iPhone, iPad e iPod e a tela do aparelho se transforma na mesma tela dos terminais instalados em lojas.

Em pouco mais de 15 dias do lançamento, já foram feitos 1,5 mil downloads do aplicativo. Segundo Dias, o próximo passo vai ser permitir o uso do mesmo programa em outros tipos de telefones celulares. Com isso, vendedores de rua e feirantes, por exemplo, vão poder aceitar cartão de credito. O custo do aluguel é menor do que nos terminais tradicionais. No caso da Apple, é de R$ 9,90 por mês, ante cerca de R$ 100 do terminal comum. /Altamiro Silva Júnior (AE)