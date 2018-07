O Hulu, segundo maior site de vídeos dos Estados Unidos que exibe séries e programas da rede NBC e da Disney, pode começar a cobrar de seus usuários. As informações são do Los Angeles Times. O jornal norte-americano noticia que o site continuaria a permitir que cinco sejam vistos de forma gratuita cinco episódios de programas como Glee e Saturday Night Live. Mas quem quiser assistir mais terá que pagar: US$ 9,95 por mês. Nada disso foi confirmado pelo Hulu.

O YouTube, líder no segmento de vídeos na internet, também já estuda passar a cobrar por acesso ao seu conteúdo. Em janeiro, o site fez sua primeira experiência: cobrou pelo streaming de cinco filmes independentes do festival de cinema de Sundance. Cada um saiu por US$ 3,99 e poderia ser visto quantas vezes o comprador quisesse por até 48 horas. O Google, dono do YouTube, amealhou US$ 10 mil com os filmes, com um público de 2864 pessoas.