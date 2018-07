Fundador do Google critica foco na competição

Claire Cain Miller , The New York Times

SÃO FRANCISCO – Faltavam anúncios de grande importância na conferência de desenvolvedores Google I/O. Mas o presidente executivo e fundador da empresa, Larry Page, agitou o evento ao chegar de surpresa no palco para responder a perguntas de desenvolvedores na plateia.

Larry Page no palco do Google I/O FOTO: Jeff Chiu/AP Photo

Larry Page em geral reluta em falar em público. Recentemente se mostrava muito reticente. Evitava eventos públicos por causa de problemas com a voz, que ficou mais baixa e nasal. Dois dias antes da conferência, revelou que uma das suas cordas vocais está paralisada.

Larry Page disse que gostaria de ter revelado o seu problema de saúde mais cedo.

“Eu sempre achei que este tipo de problema era um assunto muito particular, mas penso que, no meu caso, deveria ter feito isto mais cedo”, afirmou.

Depois ele mudou o assunto para fazer uma declaração mais ampla sobre a necessidade de uma reforma da saúde. Segundo ele, as pessoas não revelam seus problemas de saúde porque ficam preocupadas que o seguro se recuse a cobrir o tratamento. “Isso não tem sentido. Temos de mudar as regras do seguro médico de maneira que eles garantam o tratamento das pessoas”, afirmou.

Page também se referiu à necessidade de incentivar as crianças a se dedicarem à ciência da computação. Falou ainda da competição e do negativismo no setor de tecnologia e da resistência das pessoas às mudanças tecnológicas.

“A ciência da computação tem um problema de marketing”, declarou ele, depois de contar, com nostalgia, como passou a se interessar pela tecnologia ainda menino, quando seu pai o levou a uma feira de robótica.

Outro problema que retarda o avanço tecnológico, segundo ele, é a desnecessária competição entre as empresas de tecnologia e a sede da mídia para falar a respeito disso.

“Cada artigo que leio sobre nossa empresa sempre faz referência ao Google versus alguma outra companhia, ou algo estúpido do gênero, e isso não é nada interessante”, afirmou. “Devemos criar grandes coisas que não existem. Não é sendo negativo que vamos avançar.”

Entretanto, ele criticou duas rivais do Google. Falando sobre o desenvolvimento para a web, ele disse: “Certamente lutamos com empresas como a Microsoft”.

E em resposta a uma pergunta sobre o sistema operacional Android e o Java, da Oracle, afirmou: “Tivemos um relacionamento difícil com a Oracle, e fomos parar até nos tribunais”. E acrescentou: “acho que dinheiro é mais importante para eles do que qualquer tipo de colaboração”.

/ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

