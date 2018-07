Aos 80 anos, pai biológico de Steve Jobs diz que gostaria de se encontrar com seu filho “antes que seja tarde demais”

SÃO PAULO – Arrependimento por não ter participado da “incrível jornada” de seu filho até aqui e muita vontade de se encontrar com ele ”antes que seja tarde demais”. É isso que disse sentir Abdulfattah John Jandali, o pai biológico de Steve Jobs, em entrevista ao New York Post.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

FOTOS: Reprodução e Reuters

Segundo o perfil publicado pelo jornal, o imigrante sírio de 80 anos, vice-presidente de um cassino em Reno, Nevada, já enviou alguns e-mails a seu filho biológico expressando sua vontade de encontrá-lo, mas nunca teve coragem – e não se sente pronto – para ligar para ele. “Quem vai ter que fazer isso é Steve, pois meu orgulho sírio não quer que ele sequer pense que estou atrás de sua fortuna”

Jandali afirma que não faz muito tempo que soube que o menino que sua namorada deu para adoção 56 atrás antes tinha fundado a Apple. Ele conta que quando Joanne Simpson engravidou, o pai dela proibiu o casamento dos dois. Ela, então, deixou a casa onde moravam em Wisconsin e foi para São Francisco, onde poderia ter o bebê e dá-lo para adoção. Pouco depois do nascimento, o pai de Joanne faleceu e ela e Jandali se casaram. Desse relacionamento nasceu Mona, irmã de Steve Jobs.

De lá para cá, o único contato entre pai e filho foi um e-mail que Jandali enviou à ocasião do aniversário de Jobs. Ele diz que não se lembra ao certo o que escreveu para o filho, mas conta que assinava seu próprio nome e não “pai”. “Porque eu não sou realmente seu pai. O senhor e a senhora Jobs são, eles o criaram. E eu não quero tomar o lugar deles. Eu só gostaria de conhecer esse homem incrível que eu ajudei um pouquinho a produzir”, diz.

“Agora eu vivo na esperança que, antes que seja muito tarde, ele me procure, porque até mesmo tomar só uma xícara de café com ele iria me fazer um homem muito feliz”, disse ele ao New York Post.

Embora ele se considere um “estúpido em computadores”, possui um Mac, um iPhone e um iPad. E acrescenta: “Eu honestamente olho para essas coisas e não consigo acreditar que foi Steve quem as criou”.

A tentativa de reconciliação de Jandali veio apenas alguns dias depois que Jobs renunciou à presidência-executiva da Apple. Os rumores sobre a fragilidade de sua saúde - Jobs luta contra um câncer – aumentaram depois que o TMZ publicou uma foto, ainda não confirmadamente verdadeira, em que ele aparece magro e com aparência debilitada em Palo Alto, na Califórnia.