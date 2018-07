Cientista americano John McCarthy foi pioneiro da simplificação da computação

O cientista americano John McCarthy, considerado o pai da inteligência artificial, morreu na noite de domingo (23) aos 84 anos.

McCarthy lançou o termo em sua proposta para a influente Conferência de Dartmouth, em 1955. No texto, ele defendeu que “todo aspecto do aprendizado ou qualquer outra característica da inteligência pode, em princípio ser tão precisamente descrita que pode-se fazer uma máquina simulá-la.”

—-

Três anos depois, McCarthy criou a linguagem de programação Lisp, uma das mais antigas ainda em uso. O diretor de pesquisa do Google, Peter Norvig, entrevistado pela Wired, apontou a linguagem como ancestral do JavaScript e Python. “Ele é um resumo do que significa computação”, disse Norvig. “Ele foi um dos primeiros a colocar a essência da computação numa linguagem de programação simples.”

Nascido em Boston, em 1927, McCArthy foi um auto-didata, aprendendo matemática avançada através de livros da universidade Caltech. Em 1951, se formou Ph.D. pela universidade de Princeton. Em 62, começou a lecionar em Stanford, instituição a qual esteve associado até sua aposentadoria, em 2000.

Entre os prêmios que McCarthy ganhou estão o Turing Award, em 72, e a National Medal of Science, em 91.

A notícia da morte foi confirmada por Stanford.