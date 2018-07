Garota de três anos queria jogar com uma personagem feminina no lugar do Mario

SÃO PAULO – Enquanto jogava o clássico Donkey Kong de 1981, Pauline, filha de três anos do desenvolvedor de games Mike Mika, perguntou ao pai se poderia substituir o Mario por uma garota e salvar o encanador italiano em vez da Princesa das mãos do Donkey Kong. Mika explicou que ela não tinha essa opção e notou o quanto ela ficou chateada. Ele então resolveu então consertar esse defeito.

“Ela jogava com a princesa no Super Mario Bros 2 e achava que poderia fazer o mesmo em Donkey Kong”, explica o pai. Utilizando a ROM 2010 NES Donkey Kong, ele redesenhou o Mario e substituiu a paletas de cores na Rom. Para mostrar seu trabalho, Mika postou a versão modificada para download e criou um vídeo no Youtube que já conta com mais de 150 mil visualizações.

